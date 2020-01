Écrasement en Iran: les familles des victimes recevront 25 000$

DAVE CHAN via Getty Images

DAVE CHAN via Getty Images Justin Trudeau a tenu une conférence de presse, vendredi matin.

La question de l’indemnisation, entre autres, a été abordée lors d’une rencontre plus tôt vendredi entre le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et son homologue iranien, Javad Zarif, à Oman.

Ottawa accordera des compensations pour aider les familles et les proches des victimes canadiennes décédées dans l’écrasement d’avion en Iran, la semaine dernière.

Un compte-rendu de cette rencontre précise que les deux hommes ont discuté de la nécessité d’un “accès complet à l’Iran” pour le Canada ainsi que les autres pays en deuil afin de fournir des services consulaires, identifier les victimes et participer à une enquête “approfondie et transparente”.

“On a énormément de questions, encore, sur comment ça s’est passé”, a soutenu M. Trudeau, en conférence de presse, vendredi.

L’Iran a consenti à une “analyse transparente” des données des boîtes noires, qui auraient été gravement endommagées selon M. Trudeau. Il n’a pas précisé si ou quand les enquêteurs canadiens allaient pouvoir y accéder, mais a réitéré que l’analyse devait se faire le plus rapidement possible. La France, qui a les capacités techniques de mener cette analyse, s’est déjà offerte pour la faire.

Cette rencontre entre MM. Champagne et Zarif survient le jour après que le Canada et quatre autres pays qui avaient des ressortissants à bord de l’avion abattu eurent établi une liste de demandes qu’ils prévoyaient présenter à l’Iran.

Il y a un peu plus d’une semaine qu’un missile sol-air iranien - et peut-être un second - a abattu l’avion d’Ukraine International Airlines quelques minutes après le décollage de l’aéroport international de Téhéran.

Les 176 personnes à bord ont été tuées, incluant 57 Canadiens.