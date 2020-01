Écrasement: le Canada pourra participer à l'enquête

La tragédie a fait 176 morts, dont 138 personnes qui se dirigeaient vers le Canada; plus du tiers des victimes (63 personnes) étaient des citoyens canadiens. Le premier ministre Justin Trudeau soutenait mercredi que le Canada avait demandé à participer à l’enquête menée par l’Iran.

Hier soir, je me suis entretenu avec mon homologue iranien. Voici le sommaire de notre conversation. pic.twitter.com/CnAeR5l6Rz

Un résumé de l’appel téléphonique publié jeudi matin par Affaires mondiales Canada indique que M. Champagne a souligné à Mohammad Javad Zarif la nécessité pour les fonctionnaires canadiens d’être autorisés à fournir des services consulaires en Iran, à aider à l’identification des victimes sur place et à participer à l’enquête.

M. Champagne a également déclaré à M. Zarif que le Canada et les Canadiens “ont des questions (sur l’accident) auxquelles il faudra des réponses”. Il a aussi “condamné les frappes iraniennes visant des bases en Irak où des forces de la coalition, y compris des Canadiennes et Canadiens, sont stationnées”.

Le résumé de l’appel ne fournit toutefois aucun détail sur la réaction de M. Zarif aux demandes de M. Champagne, et le cabinet du ministre canadien a refusé de fournir d’autres informations.

On ne sait pas non plus si le constructeur de l’avion, l’américain Boeing, a été invité à participer à l’enquête en vertu des règles de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui guident ce type d’investigation.