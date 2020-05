7 écrans solaires non chimiques à l’essai

g-stockstudio via Getty Images

Enfin sorti(e) de chez soi, le soleil sur notre peau est si bon. Mais saviez-vous qu’il était aussi responsable d’un nombre accru de cancers et de l’apparition prématurée des rides? Aussi bien se protéger pour mieux en profiter! Avec ces sept écrans solaires minéraux, dépourvus d’agents perturbateurs pour la santé, bronzez en paix à l’année.

Proderm - Fluide de jour

Courtoisie

Tanné(e) des crèmes solaires qui s’étendent difficilement? Mettez la main sur ce fluide solaire minéral et hydratant, qui est quasi liquide. L’épiderme boit presque tout en moins de deux. Il faut cependant frotter le visage à quelques répétitions pour faire disparaître le film bleuté qu’il laisse à la surface de la peau.

Conçu pour les peaux grasses, mixtes et sensibles, il a un certain pouvoir asséchant, mais pas trop, permettant d’éviter les fronts huileux au bureau. C’est le genre de lotion qu’on appliquera tout au long de l’année question d’éviter le vieillissement cutané prématuré.

Filtres : oxyde de zinc (8%) et dioxyde de titane (6,5%).

65$ pour 50 ml - Disponible chez Etiket

The Green Beaver - Écran solaire Minéral naturel en vaporisateur

GreenBeaver.com

Envie d’une protection complète, non grasse et sans traces blanches? Optez pour la formule ultra fluide en vaporisateur de la marque de produits bio ontarienne The Green Beaver.

On adore sa texture liquide qui pénètre en un clin d’oeil, mais également le fait qu’elle soit certifiée Ecocert, gage de produit écolo, bio et éthique. Filtre utilisé : oxyde de zinc (24%), comme nombre de produits minéraux et naturels.

Petit bémol, le produit sans fragrance dégage une odeur pas nécessairement agréable, comme celle d’une pâte à tarte crue, qui s’estompe progressivement.

21,99$ pour 90 ml - Disponible en ligne, chez Avril Supermarché et Jean Coutu

AlumierMD - Crème protectrice claire

Courtoisie

Encore trop peu connue au Québec, AlumierMD - surtout disponible dans les centres esthétiques - fait sans doute partie des meilleures crèmes solaires sur le marché. Minérale, sans parfum, sans huile, non comédogène, elle protège notre épiderme en douceur sans laisser de traînées blanches derrière elle. Pas d’imperfections en vue.

Elle est surtout confortable une fois qu’elle a pénétré dans la peau. On ne sent pas cette lourdeur, ou impression de pores bloqués, comme on a déjà eu avec certaines crèmes minérales.

Elle vient en plus dans différentes teintes, si jamais vous avez besoin d’une petite correction au niveau du teint.

Filtres : dioxyde de titane (7%) et oxyde de zinc (6,18%).

Avène Eau Thermale - Haute protection compact teinté

Avène Eau Thermale

À la fois un fond de teint et une lotion solaire, ce baume teinté muni de filtres d’oxyde de zinc, de dioxyde de titan et de pré-tocophéryl est crémeux à souhait. Il conviendra pour cacher des petits défauts tout en protégeant notre minois des dangereux rayons.

Malgré sa texture de chocolat qui a fondu au soleil, il fond assez bien dans la peau et le laisse légèrement luisant. C’est génial si c’est l’effet que vous recherchez. Point fort : la pluie ne viendra pas à bout de lui, vous permettant de rester «maquillé(e)» et bien protégé(e) en tout temps.

Laboratoires de Biarritz - Spray solaire Alga Maris

Laboratoires de Biarritz

Développé minutieusement par un couple de surfeurs passant l’intégralité de leur temps à l’extérieur, dans les vagues, cet écran solaire biologique répond vraiment à l’entièreté de nos besoins en plus d’être écolo.

Enrichis d’extrait d’algue rouge (anti-oxydant), de beurre de karité (nourrissant et hydratant), les produits des Laboratoires Biarritz sont 100% minéraux et certifiés Ecocert.

Certains ont encore des appréhensions envers les produits solaires naturels et bios, on vous assure qu’il n’y a eu aucune brûlure à l’horizon malgré une exposition prolongée au soleil. C’est notamment grâce aux filtres naturels d’oxydes de zinc et de titane qui imperméabilisent la peau et la protègent des rayons.

On est particulièrement fan de la version en vaporisateur FPS 30, qui s’applique aisément par-dessus notre crème de jour tant elle est légère et non collante.

29,99$ pour 50ml chez Avril, dans les pharmacies Brunet et au Bio Spa Enaam

Skinceuticals - Écran solaire Physical Fusion UV Défense

SkinCeuticals/Etiket

Encore une autre preuve qu’un filtre solaire minéral et un FPS élevé ne laissent pas nécessairement un écran blanchâtre sur la peau, et ce, même après la baignade.

Cette formule teintée et minérale (oxyde de zinc, dioxyde de titane et extraits de Artemia Salina) de SkinCeuticals offre une protection contre les rayons UVA et UVB en plus de laisser un teint frais et étincelant, mais pas gras.

Elle est aussi étonnamment fluide, ce qui nous permet de la mêler aisément à notre soin hydratant quotidien pour protéger et corriger notre peau en tout temps, ni vu ni connu.

48$ pour 50 ml - Disponible sur SkinCeuticals.ca ou Boutique Etiket

Attitude - Crème solaire minérale

Attitude Attitude

Petit bijou québécois. Cette crème 100% naturelle et sans danger, aucun, conçue à partir d’oxyde de zinc protège contre les rayons UVA et UVB, sans empester le coconut ou nous irriter la peau, puisque sans fragrance et hypoallergénique.

Sa texture est assez épaisse, mais est beaucoup moins collante que bien d’autres crèmes minérales sur le marché. Et alors qu’on a tendance à faire des boutons facilement, avec celle-ci rien en vu après quelques jours d’utilisation consécutifs. On adopte.

24,95$ pour 150g - Disponible sur labonneattitude.com et dans plusieurs pharmacies