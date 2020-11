QUÉBEC — Le gouvernement Legault songe à fermer les écoles avant même d’avoir amélioré la ventilation dans les classes et priorisé le dépistage chez les élèves et le personnel, déplore Véronique Hivon.

En point de presse à l’Assemblée nationale vendredi, la députée péquiste a accusé le gouvernement caquiste d’être resté inactif cet automne au lieu de travailler à sécuriser les écoles.

Résultat: le nombre de cas de la COVID-19 et de classes fermées dans les écoles a plus que doublé entre le 1er octobre et le 11 novembre, et le nombre de cas chez le personnel a triplé, a-t-elle dit.

Selon le plus récent bilan disponible, 1214 groupes d’élèves sont maintenant en isolement à la maison.

Québec aurait pu munir chaque classe d’un purificateur d’air portable et d’un détecteur de CO2, en plus d’exiger des demi-classes au secondaire, estime Véronique Hivon.

Déjà, les étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire suivent des cours à distance une journée sur deux, «sauf que c’est une classe complète qui est en virtuel».

«Si on le faisait par demi-classe, bien, on aurait un double bénéfice: moins d’élèves dans l’école, mais aussi moins d’élèves dans les classes», a-t-elle expliqué.

Vendredi matin, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dit en entrevue à Ici Première qu’il étudiera la possibilité de faire des demi-classes.

Au chapitre du dépistage, Mme Hivon s’est dite étonnée d’apprendre que les écoles sont classées sur le site web du ministère de la Santé au 15e rang des priorités.