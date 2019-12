École secondaire Massey-Vanier de Cowansville: la situation revient à la normale

Commission scolaire Val-des-Cerfs École secondaire Massey-Vanier, Massey-Vanier High School et Campus Brome-Missisquoi

«Les services professionnels prendront en charge les élèves et les membres du personnel qui auront besoin de support, indique la commission scolaire Val-des-Cerfs. Le reste de la journée se déroulera selon l’horaire habituel. Toutefois, les parents qui souhaiteraient aller chercher leur enfant pourront se rendre aux abords des portes 24 et 25, sans toutefois entrer dans l’école.»

On ne signale aucun blessé et plusieurs parents se sont présentés sur les lieux pour récupérer leurs enfants.

On retrouve sur cet emplacement une école française et une école anglaise (école secondaire Massey-Vanier et Massey-Vanier High School) de même qu’une école pour la formation aux adultes, le Campus Brome-Missisquoi.