L'école québécoise «à trois vitesses» sera dénoncée devant l'ONU

Hal Bergman Photography via Getty Images

Un regroupement de 4000 parents québécois s’en va cogner à la porte de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour se battre contre l’école à trois vitesses, une forme de discrimination scolaire.

C’est le coordonnateur du mouvement «L’école ensemble», Stéphane Vigneault, qui en a fait l’annonce lors d’une entrevue avec La Presse canadienne diffusée vendredi.

Il a dit prendre les grands moyens car le gouvernement du Québec n’est pas à l’écoute, selon lui. L’audience à l’ONU est prévue pour la mi-mars.

«Le ministre peut faire des labs-écoles, des maternelles 4 ans, même augmenter le salaire des profs, c’est comme dire: “On va mettre du nouveau gypse”. Mais la fondation est croche. Ça va constamment se refissurer, s’est-il exclamé. Malheureusement, il faut aller à une échelle internationale pour que quelqu’un d’autre porte nos questions.»

Contre la «ségrégation scolaire»

M. Vigneault s’insurge contre la «ségrégation scolaire» qui s’est installée au Québec au fil des ans, avec le financement des réseaux public, public sélectif et privé, alors que les enfants sont séparés dans des écoles différentes en fonction du revenu de leurs parents et de leurs résultats scolaires.

Il affirme avoir été surpris, lorsque sa fille est entrée à l’école primaire à Hull, de voir à peu près tous les parents abandonner l’école publique de quartier sans remords pour inscrire leurs enfants dans des programmes sélectifs.

«Tout de suite, moi j’ai vu ce qui allait arriver: on allait se faire écrémer les élèves les plus forts de notre école, donc on renforce le: “Ah, l’école n’est pas bonne” parce que les élèves pas bons y vont, les élèves bons la quittent.