Un enfant martyrisé depuis des mois dans une école des Laurentides

smolaw11 via Getty Images

QUÉBEC — Une école refuse de changer de classe un enfant de sept ans qui subit un calvaire depuis plus de 18 mois.

Le garçon se fait lapider et frapper avec des branches par un autre de ses camarades de classe et il ne veut plus aller à l’école Méandre à Rivière-Rouge.

L’affaire a même rebondi à l’Assemblée nationale jeudi matin. Selon l’opposition libérale, l’école dit non aux multiples demandes de la mère qui veut le faire changer de classe, parce qu’on ne veut pas aller à l’encontre des directives concernant les bulles-classes.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dit que l’école a ajouté des services de surveillance et a mobilisé du personnel. Selon lui, la mère a bénéficié d’une excellente écoute et l’enfant est bien pris en charge dans un contexte de bienveillance.