Éclosion d'infections à l'E. coli: des salades «Fresh Express» seraient en cause

OTTAWA — De nouveaux cas d’infection à la bactérie E. coli continuent d’être signalés dans l’est du pays et l’Agence de la santé publique du Canada a identifié des préparations de salade de marque Fresh Express comme source probable de cette éclosion.

L’agence dit poursuivre son enquête et n’écarte pas la possibilité de retracer la source de l’éclosion jusqu’à d’autres produits. Les autorités recensent 16 cas confirmés d’infection à E. coli, dont quatre ont requis une hospitalisation.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a émis dimanche un avis de rappel pour les préparations de salade «Sunflower Crisp» de marque Fresh Express vendues au Québec, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique.

Les préparations touchées par l’avis sont vendues dans un emballage de 315 grammes, avec la date du 7 décembre 2019 accompagnant la mention «meilleur avant». Leur code est le 0 71279 30906 4, commençant par le lot Z.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés, car ils peuvent rendre malade même s’ils ne présentent aucune altération visible ou odeur suspecte.

Les symptômes d’une infection à l’E. coli peuvent aller de nausées à des vomissements, en passant par des crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d’un accident vasculaire cérébral, tandis que d’autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse, précise-t-on. La maladie peut même causer la mort.