Éclosion de dignité en CHSLD

Si les soins palliatifs ont du mal à s’implanter et si le vieillissement fait ombrage au bonheur des plus jeunes, comment les soins palliatifs gériatriques peuvent-ils s’imposer en CHSLD? Car le soin de confort, parfois ténu, dispensé en CHSLD, n’est rien d’autre qu’un soin palliatif gériatrique : un soin qui vise à soulager, le plus souvent. En ce sens, les soins palliatifs pédiatriques ne sont pas plus admirables que les soins palliatifs gériatriques.

Depuis plusieurs années, au Québec, les soins palliatifs ont du mal à s’imposer. Il en va de même pour les soins de confort dispensés en CHSLD . Disons-le : les CHSLD ne sont plus tellement des Centres d’hébergement et de soins de longue durée; ils deviennent plutôt des Centres d’hébergement et de soins de confort. Le soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA) en hébergement est prodigué le plus souvent sous le sceau des soins de confort .

C’est pour cette raison que les soins palliatifs sont aussi des «soins intensifs». L’intensité du soin ne se vit pas seulement à l’urgence ou au bloc opératoire, elle se vit aussi au chevet des patients les plus vulnérables. Car ces patients, comme ceux qui sont aux soins intensifs, sont aussi exposés aux erreurs médicales et aux dérives les plus obscènes, comme le fait d’être traité comme un objet.

Si l’infantilisation des personnes vulnérables indispose, que penser de la réification des patients les plus vulnérables. Le patient infantilisé profite au moins d’une certaine affection maladroite et inappropriée, mais affection quand même. Le drame des CHSLD est que trop souvent, les personnes qui y habitent sont réifiées. On entend souvent qu’elles n’ont plus leur tête! On pourrait se demander pourquoi un être humain qui n’a plus sa tête n’est pas plutôt à la morgue? Ce réductionnisme cognitiviste est le plus grand mal des CHSLD. Ces vieillards qui sont placés en hébergement ne seraient plus dignes des liens humains.

On apprend que le phénomène de l’hébergement est encore plus important au Québec que dans le reste du Canada. Les soins à domicile font défaut au Québec. Nous savons aussi que c’est le Québec qui alloue le moins d’argent pour la disposition d’un corps non réclamé. C’est au Québec que les gens habitent le plus souvent seuls. C’est au Québec que les gens sont le moins enclins à cultiver leur amitié, à fréquenter leurs voisins et à faire confiance aux étrangers. C’est au Québec que les gens sont les moins nombreux à se rendre service entre voisins. C’est également au Québec qu’on mesure les niveaux de confiance les plus faibles envers les habitants du voisinage et les étrangers.