Bien que le pays se soit considérablement diversifié sur le plan racial au cours de la dernière décennie, le Canada n’a pratiquement pas progressé en matière d’égalité raciale au travail, selon une nouvelle étude.

L’étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) a comparé les données des recensements de 2006 et 2016 pour voir à quel point le pays se rapproche de l’égalité raciale dans la population active. Il a constaté que l’écart racial dans les salaires n’avait pas bougé depuis.

L’étude a révélé que les femmes racialisées gagnent 59 cents pour chaque dollar gagné par les hommes blancs, tandis que les hommes racialisés gagnent 78 cents pour chaque dollar gagné par les personnes non racialisées. Cela malgré le fait que les personnes racialisées ont un taux d’activité et un taux d’emploi plus élevés - une part plus importante de celles-ci est active sur le marché du travail comparativement à la population en général.

Bien qu’il puisse être tentant d’attribuer cela à l’immigration - les immigrants racialisés sont plus récents au Canada, et donc moins établis - l’étude du CCPA a révélé qu’il ne s’agit que d’une partie de l’explication. Les enfants d’immigrants racialisés connaissent également un écart de salaire, bien qu’il soit plus étroit que pour les nouveaux arrivants.

«Ces écarts (salariaux) se poursuivent jusqu’à la deuxième génération et au-delà», note le rapport. «Les hommes racialisés de la deuxième génération gagnaient 79 cents pour chaque dollar gagné par les hommes non racialisés de la deuxième génération. Les femmes racialisées de deuxième génération gagnaient 96 cents pour chaque dollar gagné par les femmes de deuxième génération non racialisées. »