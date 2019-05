Dynamisez votre routine beauté pour garder une peau radieuse

Le désir d’avoir une peau jeune et resplendissante est universelle, au même titre que nos vœux d’amour éternel ou de paix mondiale! Or, la force de l’âge nous oblige à concilier le travail avec une vie de famille trépidante et des courses de toutes sortes. Avec des journées aussi chargées, notre routine de soins pour la peau est souvent reléguée au second plan. En matière de beauté, nous avons également tendance à prendre des raccourcis. Qui n’a jamais appliqué du fard de manière exagérée pour gagner du temps le matin? Notre mode de vie finit toujours par nous rattraper, or il est assez simple de revitaliser votre peau si celle-ci a été négligée. Présentées en partenariat avec Nivea, voici quelques manières d’obtenir des résultats apparents.

Getty Images

Les bienfaits de la créatine L’hydratant NIVEA Q10 Power anti-rides avec raffermissant FPS 30est un incontournable. Conçu pour tous les types de peau, il contient de la coenzyme Q10, des extraits de réglisse, et dix fois plus de créatine que les formules précédentes. Tout le monde souhaite avoir une peau d’apparence plus jeune. Cela tombe bien, puisque la créatine de ce produit réduit visiblement les rides et les ridules. Cet hydratant se démarque également par son facteur de protection solaire qui aide à prévenir les coups de soleil. Au même titre que les autres huiles et acides aminés de source naturelle, la créatine est produite en moindre quantité lorsque le corps vieillit. Son application topique procure plusieurs bienfaits anti-âge, tels que la réduction des rides et le raffermissement marqué de la peau.

svetikd via Getty Images

La coenzyme Q10 à la rescousse Vieillir est une belle chose, même si les cernes sous nos yeux affirment le contraire! En prenant de l’âge, la peau perd sa teneur naturelle en coenzyme Q10. Voilà pourquoi vous devez intégrer des produits tels que la Crème pour les yeux Q10 plus C Anti-Rides + Énergiedans votre routine quotidienne. Sa formule légère et à pénétration rapide a été conçue pour réduire les ridules et atténuer graduellement l’apparence des cernes. Appliquez-la régulièrement le soir ou avant d’aller au lit pour raffermir votre peau fatiguée. Prenez également soin de vos mains dès maintenant! Puisque les mains sont l’une des premières parties du corps à montrer des signes de vieillesse, il est important de les hydrater avec une crème riche en coenzyme Q10, telle que la Crème pour les mains anti-âge Q10. À bien y penser, les mains accomplissent toutes sortes de tâches et sont constamment exposées à des détergents et d’autres produits chimiques. Une bonne crème hydratante les rendra plus résilientes.

JGI/Jamie Grill via Getty Images