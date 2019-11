DIVERTISSEMENT

Quand Dwayne Johnson et Danny DeVito s'invitent à un mariage

Pour Dwayne Johnson et Danny DeVito, il n'était pas question de terminer la promo de leur nouveau film «Jumanji: The Next Level» sans un coup d'éclat! Et quoi de mieux, pour ce faire, que de s'incruster dans un mariage au Mexique?