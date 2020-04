Découvrez les premières images du «Dune» de Denis Villeneuve

Après une première image de Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, Warner Bros a révélé, ce mardi 14 avril, de nouveaux clichés de l’adaptation très attendue du roman de science-fiction Dune de Frank Herbert, par le Québécois Denis Villeneuve.

L’histoire se déroule en l’an 10191, lorsque Paul Atreides s’apprête à quitter la planète Caladan pour se rendre sur la planète Arrakis, où sa famille doit superviser l’extraction d’une épice vitale pour la galaxie.

Le réalisateur québécois pourra de nouveau compter sur une distribution des plus prestigieuses pour arriver à ses fins. En plus de Timothée Chalamet, Dune mettra en vedette Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem, pour ne nommer que ceux-ci.