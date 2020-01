La famille Duceppe poursuit les résidences Lux Gouverneur

Mme Duceppe était sortie de son appartement par un froid sibérien peu après 4h du matin en raison d’une alarme d’incendie déclenchée à cause d’une possible fuite de monoxyde de carbone. Elle s’était trouvée embarrée à l’extérieur durant plusieurs heures pour finalement décéder d’hypothermie.

Dans la demande introductive d’instance déposée par leurs avocats, lundi, les sept enfants de Mme Duceppe allèguent que la vie de leur mère aurait été sauvée, «n’eût été de l’incurie et de la négligence graves de la Résidence».

BROSSARD, Canada — Un an jour pour jour après le décès de Hélène Rowley Hotte Duceppe , la famille Duceppe dépose une poursuite de 1,25 million $ contre les résidences Lux Gouverneur .

L’enquête du coroner avait notamment permis d’établir que les employés n’avaient pas fait de dénombrement des résidents après l’alarme, que les six heures d’agonie de Mme Duceppe ont été captées par les caméras de surveillance, mais que personne n’a consulté ou visionné celles-ci et que personne n’a fait de vérification des six sorties de secours après l’alarme.

Me Marc-Antoine Cloutier, qui représente la famille, estime qu’une tragédie comme celle qui a enlevé la vie de Mme Duceppe était «hautement probable» et même «prévisible» dans de telles circonstances.

Bien que la famille ne poursuive que les résidences Lux Gouverneur, Me Cloutier estime que le gouvernement du Québec doit établir et assurer le respect de normes beaucoup plus strictes pour ces résidences.

La famille avait mis en demeure les résidences Lux Gouverneur en juillet dernier, mais devant l’absence de réponse, elle a décidé de se tourner vers les tribunaux.