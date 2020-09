Toujours plus loin dans les «gender reveal party», ces fêtes où l’on révèle le sexe de son enfant à naître. À Dubaï, un couple d’influenceurs a réservé la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa et ses 828 mètres de hauteur, pour apprendre au monde qu’il attendait un garçon, rapporte The Indian Express.

Au moment de la révélation, le bâtiment de 163 étages s’est illuminé de bleu ciel avec inscrite la phrase «IT’S A BOY», devant toute la famille lors d’une cérémonie forcément extravagante. Les images (à voir ci-dessous) sont devenues virales sur les réseaux sociaux, avec plus de deux millions de vues sur le compte Instagram du père, Anas Marwah, qui compte avec son épouse Asala Maleh plus de 7 millions d’abonnés sur leur chaîne YouTube «anasala family».