Les voyageurs ignorent leurs nouveaux droits (pourtant payants)

PeopleImages via Getty Images

Un peu plus de la moitié des répondants au sondage commandé par l’Association canadienne des automobilistes (CAA) et rendu public vendredi ont dit n’avoir rien entendu ni lu sur les règles visant à protéger les voyageurs pris dans des situations cauchemardesques.

Le sondage Léger de 1517 répondants a été effectué entre le 27 novembre et le 4 décembre, mais on ne peut pas lui attribuer de marge d’erreur, car les sondages sur l’internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires.

La deuxième partie de la charte des voyageurs entrera en vigueur ce week-end et obligera les compagnies aériennes à placer les parents à côté ou à proximité de leurs enfants sans frais supplémentaires, et à indemniser les voyageurs pour les retards et les annulations sous le contrôle d’une compagnie aérienne.