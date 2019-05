Droit de correction d'un enfant: les éducatrices aussi peuvent l'invoquer dit une juge

Elle devait juger une éducatrice en service de garde, accusée de voies de fait en 2017 sur deux enfants âgés de six et sept ans.

Le cas de l’enseignant étant déjà prévu par le Code, il restait à voir si une éducatrice en service de garde pouvait aussi s’en prévaloir.

La juge Mastro Matteo est d’avis que oui.

“Les tâches et le rôle de l’accusée définis dans ces documents démontrent qu’elle fournit des services qui vont bien au-delà de la simple surveillance d’enfants”.

Son rôle exige de stimuler le développement cognitif de l’enfant par la programmation d’activités éducatives. Son apport est complémentaire au projet éducatif de l’école, explique la magistrate, qui estime que vu ces fonctions, elle est couverte par la notion d’“instituteur” au Code criminel qui permet d’invoquer la défense de l’article 43.

La juge retient aussi que tout n’est pas permis: la force doit être raisonnable et doit permettre à l’enfant d’apprendre de la situation. Pas question de fessée sévère, ni de frapper la tête d’un enfant ou de le gifler.

Et ici, bien que les témoignages des enfants et de l’éducatrice soient divergents sur certains points, et que leur crédibilité soit parfois remise en question, elle retient que la force employée par la femme est légère, non humiliante, et vise à faire respecter les consignes.

L’éducatrice a donc été acquittée.

Une ordonnance de non-publication prononcée par le tribunal interdit d’identifier les enfants ou quelque renseignement que ce soit permettant d’établir leur identité.