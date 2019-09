DressYou : quand partager son look rapporte

Quiconque est actif sur Instagram a probablement déjà partagé son #OOTD, outfit of the day ou look du jour en français. Et si la prochaine fois que vous dévoilez votre nouvelle veste, on vous proposait de gagner quelques sous? C’est la proposition de la nouvelle plate-forme mode québécoise DressYou.

Lancé au début de l’été, le site a en fait deux volets. Un premier permettant à quiconque de publier des photos de son ensemble, à condition qu’on y voit au moins un morceau provenant des marques partenaires de DressYou. On compte parmi ces dernières, Pilgrim Canada, Horace Jewelry, Deux Lions, June Swimwear, Sokoloff Lingerie, Cokluch, Vero Moda ou Jack & Jones. Le petit plus, c’est que si une vente est effectuée à partir de votre photo, 5% du montant de la facture iront directement dans vos poches, par virement Interac. Si vous suscitez la vente d’un parka en laine à 200$, vous recevrez 10$, par exemple.

Le deuxième, vous l’aurez compris, mise sur le magasinage. Si une pièce vous accroche en défilant les photos de créateurs de contenu inscrits, vous pouvez l’acheter au prix courant du site du marchand, sans frais supplémentaires et sans avoir à passer des heures à chercher le jeans qui vous a tapé dans l’oeil.

Parmi les influenceurs connus qui ont une boutique sur le site, on note Audrey Rivet, Alexe Michaud, Cindy Cournoyer et Lucie Rheaume.