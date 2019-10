Drame familial à Montréal: des résidents sous le choc

Une citrouille sculptée se trouvait sur le porche de la maison en brique rouge, et les marches se sont rapidement remplies d’animaux en peluche et de fleurs laissés par les passants. «Bon voyage, les petits anges», pouvait-on lire sur une note laissée sur place.

Une femme, qui a dit habiter à proximité, a affirmé que les gestes de sympathie avaient pour but de rappeler à la mère des enfants qu’elle n’était pas seule dans cette période difficile.

Un drame incompréhensible

Une autre femme, après avoir soigneusement placé un ours en peluche, a déclaré qu’elle ne comprenait pas comment un événement si tragique avait pu arriver.

La femme, qui n’a pas voulu donner son nom, a jugé «incroyable» qu’un tel drame puisse se produire «avec toutes les ressources dont nous disposons aujourd’hui».

Les enquêteurs ont dû retracer des membres de la famille à l’étranger pour les informer des décès. Des voisins et des connaissances ont indiqué que la famille était originaire de la France et un voisin a affirmé qu’ils vivaient dans cette maison depuis moins de deux ans.

Selon Chantal Lachappelle, le père travaillait comme cuisinier dans différentes écoles de la région. Elle a dit l’avoir trouvé sympathique et «bon vivant» en le côtoyant pendant près d’un mois l’an dernier dans le cadre d’une formation.

Denis Gagnon, dont la fille Chrystelle a été assassinée il y a près de 20 ans à Laval, a tenu à se rendre sur place pour exprimer sa solidarité avec la mère des enfants. Il a dit comprendre l’épreuve que traverse la mère face à un événement aussi insensé.

La scène était particulièrement horrible et les policiers qui ont été appelés sur les lieux se sont vu offrir une aide psychologique. «Nous sommes des policiers, mais aussi des mères, des pères de famille, et la première chose que le commandant du poste a faite, ça a été de les retirer du dossier et de leur accorder l’attention et l’aide dont ils avaient besoin», a souligné l’agent Couture.

Un porte-parole de la Commission scolaire de Montréal a aussi déclaré qu’une aide psychologique avait été offerte aux enfants de l’école fréquentée par les deux jeunes victimes.