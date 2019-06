Drake lance deux chansons pour célébrer la victoire des Raptors

A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Jun 13, 2019 at 9:50pm PDT

View this post on Instagram

Drake a déclaré que les chansons s’intitulent «Omerta» et «Money In the Grave», et incluent une collaboration avec le rappeur du Mississippi Rick Ross.

Drake s’est rendu au «Jurassic Park», la zone réservée aux partisans à l’extérieur de l’aréna du centre-ville de Toronto, pour regarder une retransmission en direct du sixième match — présenté à Oakland, en Californie — avec des amis, le maire de Toronto John Tory, et des milliers d’autres personnes.

Après le match, il a présenté une vidéo en direct sur Instagram, portant une casquette des champions 2019, pour expliquer pourquoi il n’était pas allé à Oakland pour encourager son équipe aux matchs.

Il a ajouté que les organisateurs de la NBA lui avaient demandé «de bien vouloir ne pas y assister pour des raisons de sécurité, et j’ai accepté parce que je respecte la ligue».

«Deux chansons seront lancées demain, un premier championnat pour la ville de Toronto — félicitations», a-t-il ajouté.