Drake se lance dans l'industrie du cannabis

TORONTO — La société Canopy Growth fait équipe avec Drake pour lancer un producteur de cannabis autorisé basé à Toronto, More Life Growth.

En vertu de cet accord, Drake détiendra 60 pour cent du capital de More Life Growth, et Canopy Growth possédera les 40 pour cent restants.

Canopy Growth assurera toutes les opérations quotidiennes et la maintenance de l’installation de production de cannabis de More Life Growth à Toronto et conservera tous les droits de distribution du produit cultivé sur place.

Drake a accordé à More Life Growth le droit d’utiliser exclusivement certaines propriétés intellectuelles et marques pour contribuer à la croissance et à la vente de cannabis et de produits, accessoires, marchandises et articles dérivés au Canada et à l’étranger.

Le maintien des droits non canadiens après 18 mois dépendra de la réalisation de certains objectifs de performance.

Canopy Growth pourra nommer deux administrateurs au conseil d’administration de More Life Growth.