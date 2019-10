Le son creux d’un verre de vin vide qui se cogne contre son crâne aura été l’image qui définit parfaitement l’aventure de Dragos à Occupation Double Afrique du Sud. Le HuffPost Québec l’a rencontré à sa rentrée au Québec.

Minuit aura sonné plus tôt que prévu pour le jeune Roumain, qui n’aura pu surmonter les bourdes qu’il a accumulées tout au long de l’aventure: le petit secret de polichinelle de sa nuit d’amour estivale avec Jennifer, son rejet des avances de Camille ou encore son incapacité à faire partie du top 1 d’Alex-Anne... on avait l’embarras du choix.

Ses embûches auront soulevé l’ire dans les trois maisons et auront eu raison de lui, au final, dans sa course contre Kiari. Ce dernier a bénéficié de son voyage avec Alex-Anne pour se glisser dans le top 1 de la patineuse artistique et, du même coup, démunir Dragos de sa plus grande arme.

Dépourvu de munitions pour survivre à une table d’élimination, Dragos n’aura malheureusement pas réussi à surclasser d’une part son rival Kiari et, de l’autre, Mathieu, qui est déjà en mode pré-arrangement avec Claudie.

Pour entendre Dragos s’exprimer sur ses divers regrets et sur les fois où il a « fait le cave», c’est dans la vidéo ci-haut.