Ils sont drag, trisomiques et célèbres

«Les gens sont habitués de voir les personnes avec des handicaps comme n’ayant pas de conscience, comme s’ils ne faisaient jamais leurs propres choix», déplore-t-il.

L’histoire derrière Drag Syndrom La troupe Drag Syndrom a été fondée il y a environ un an et demi par Daniel Vais. Le chorégraphe à la tête de l’organisme Cultural Device, qui explore différentes formes d’art avec des personnes trisomiques, a eu une révélation alors qu’il était dans un événement où performaient des drag queens. «J’étais avec certains de mes artistes et ils étaient très intrigués. Ils m’ont dit: ″Wow, on veut faire ça!″» Les artistes ont donc fait de la recherche et créé leur personnage. Ils ont fait un premier spectacle pour tester ces personnages, et ç’a été un succès, raconte Daniel Vais. «C’était vraiment époustouflant. Ils étaient réellement devenus des artistes de drag!» La troupe compte actuellement sept membres, mais est en constante évolution, puisque sa popularité est grandissante.

À ceux qui seraient tentés de croire que les membres de Drag Syndrom sont forcés de faire quoi que ce soit, il insiste: «C’est complètement l’inverse!»

Des bêtes de scène

En fait, ce sont de véritables bêtes de scène, renchérit Stéphanie De Sève, une jeune réalisatrice originaire de la région d’Ottawa, qui prépare en ce moment un documentaire sur la troupe. Ce n’est pas pour rien qu’ils sont de vraies vedettes en Europe.

«Je crois que c’est d’abord parce qu’ils sont des artistes incroyables, dit Daniel Vais, les yeux pétillants. Ils apportent quelque chose de rafraîchissant. Le fait d’être drag leur donne l’occasion d’aller au-delà du handicap. Le chromosome en plus est juste la cerise sur le sundae!»

En ces temps où la haine et le jugement occupent beaucoup de place dans notre monde, cette fraîcheur est la bienvenue, ajoute le chorégraphe.

D’ailleurs, la réalisatrice Stéphanie De Sève, qui suit la troupe depuis près d’un an, croit que ses membres ont beaucoup à nous apprendre, nous qui avons un chromosome en moins, surtout lorsque la peur ou le doute nous empêchent d’avancer.

«Moi, chaque fois que je me demande si je suis à la bonne place, si je suis assez bonne, je pense à Ruby. Un jour, on était dans un taxi, en Suède, et elle m’a dit qu’elle serait un jour une grande danseuse, et qu’elle savait qu’elle allait réussir. Elle m’a dit: ″J’ai un beau corps, je suis bonne, et en plus, je viens de m’acheter des nouveaux souliers!″ Et je me dis que c’est comme ça qu’on devrait voir la vie.»

Drag Syndrome va changer le monde, Stéphanie De Sève en est convaincue. En attendant, la troupe tentera de conquérir Montréal, ce vendredi.

Drag Syndrome sera en spectacle le vendredi 16 août à l’Espace Casino de Montréal du parc des Faubourgs, dans le cadre de Fierté Montréal. La troupe participera également au Défilé, dimanche, en tant qu’invitée d’honneur.