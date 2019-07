DPJ: l’absence de liste d’attente n’aurait rien changé au triste sort de la fillette de 7 ans

Parmi les principaux figurent l’évaluation lacunaire du risque dans certains contextes; le manque de formation et d’encadrement des intervenant.e.s; l’hégémonie institutionnelle qui conduit trop souvent à l’absence de considération à l’endroit de certaines organisations au sein desquelles se retrouvent pourtant des professionnel.le.s tout aussi qualifié.e.s; une communication déficiente, souvent à sens unique; la non-considération de certaines dynamiques particulières qui amplifient la dangerosité; le fléchissement devant certaines manipulations et justifications du parent inadéquat.

Les conjoints-auteurs de violences sont habituellement de bons manipulateurs et sans une compréhension pointue de la situation, les droits du père violent seront davantage pris en compte que ceux des enfants et de la mère.

Par ailleurs, les conjoints-auteurs de violences sont nombreux à accuser la mère d’aliénation parentale afin de lui mettre la pression. Ces accusations trouvent malheureusement trop souvent écho et permettent au père violent de continuer d’exercer un contrôle sur la femme et ses enfants.

Certain.e.s intervenant.e.s initient d’ailleurs des rencontres de couple, contraignant la femme à s’asseoir en présence de son agresseur, sans quoi, on lui reprochera de ne pas collaborer. D’autres, font fi de l’expertise des refuges et mettent en doute la présence de violences conjugales.

On vient ainsi occulter les violences exercées par le parent violent. Conflit et violence ne sont toutefois pas synonymes et, quiconque connaît la dynamique des violences conjugales, sait que les violences perdurent après la séparation, voire gagnent en intensité.

Si le concept d’aliénation parentale réfère à l’intention d’exclure sans cause valable l’autre parent, la cause est valable quand la femme violentée émet des réserves par souci de protection. N’est-il pas logique d’éloigner les enfants d’un parent violent?

Nous sommes trop souvent témoins de situations où le père est cru sur parole et ses violences banalisées, et où la parole des mères est méprisée. Le maintien à tout prix du lien entre un parent violent et son enfant ne revient-il pas à nier à l’enfant son droit à l’intégrité physique et psychologique?

Plus de formation

Nous souhaitons donc qu’au-delà de l’argent sonnant, s’ajoutent une évaluation rigoureuse qui prend en considération les contextes particuliers; une formation continue des intervenant.e.s de la DPJ qui permet d’avoir une compréhension pointue de certaines réalités complexes et changeantes; une collaboration interorganisationnelle franche et respectueuse.

L’Alliance gaspésienne a toujours été soucieuse de la sécurité des enfants et, à ce chapitre, a développé diverses formations et outils sur mesure (évaluation du risque d’homicide, indicateurs de violences conjugales, repérage et déconstruction des justifications, etc.) qu’elle sera heureuse de mettre à profit.

L’Alliance gaspésienne s’engage à collaborer pour que les enfants du Québec aient un avenir sans violences.

