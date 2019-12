DPJ: les enfants se perdent dans le système, déplorent des psychiatres

ideabug via Getty Images

Les enfants se perdent dans les méandres du système de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), alors que leurs intervenants changent sans cesse, sans qu’aucun n’ait un portrait global de leur situation, ont déploré deux psychiatres qui ont témoigné mercredi devant la Commission spéciale sur la protection de la jeunesse.

Louis Morissette et Martin Gignac, tous deux médecins psychiatres oeuvrant notamment à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel, et qui sont appelés à réaliser des expertises pour la DPJ, ont relevé des lacunes du système de protection des enfants, et offert des suggestions.

Leur premier constat portait sur ce qu’ils ont appelé «la rupture dans la prise en charge».

Le dossier d’un enfant signalé change trop souvent de mains, ont-ils dit. Il est donc exposé à divers intervenants, tout comme sa famille. Et l’information ne circule pas toujours de façon fluide entre ces différentes personnes, a déploré M. Morissette.