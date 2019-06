J’habite un monde de douleurs pelviennes où le masculin est minoritaire

Il y a environ six ans, j’ai soulevé une charge plus ou moins lourde et je me suis retrouvé avec une hernie discale du côté droit. Ça ne sortait pas de nulle part, j’ai travaillé physiquement de nombreuses années en plus de lever des poids, aussi durant de nombreuses années. Est-ce que je suis allé faire régler ça? Pantoute. Ou si peu. Depuis quand est-ce qu’un gars va chez le médecin lorsqu’il a des petits bobos, right?

J’étais loin de me douter que dans un futur rapproché, en partie à cause de cette hernie, j’allais me ramasser avec une condition médicale, des douleurs pelviennes chroniques. Des douleurs qui, en général, touchent les femmes.

Bref, environ deux ans après, j’ai commencé à sentir une douleur dans le bas ventre du côté gauche. Comme si quelque chose était coincé, une sensation de pression qui ne diminuait jamais. Pas loin d’un mois après, je me suis nonchalamment dit qu’il était peut-être temps d’aller chez le médecin. J’ai reçu des anti-inflammatoires en pensant que le dossier était clos...

Jusqu’à ce que je me réveille peu de temps après avec une douleur aiguë dans, j’ose croire, la zone la plus importante chez l’homme ou du moins, la plus sensible: les couilles. Comme des petits coups de marteau – tak! tak! tak! – sur les extrémités de mes bijoux de famille et des petites décharges électriques – dzt! dzt! – à l’intérieur de chaque bijou. Sans compter les douleurs tout autour de la zone qui étaient à peine plus supportables.

Beaucoup, beaucoup moins nonchalamment, je suis allé à l’urgence. En fait, je suis allé tellement souvent voir des médecins généralistes, des physios, des ostéos et autres spécialistes de tout genre durant les deux premières années de ma condition médicale que j’ai de la misère à bien me souvenir de tout.

Longue histoire courte, je me suis retrouvé à prendre de fortes doses d’un analgésique destiné à prendre en charge la douleur neuropathique centrale (Lyrica), d’un antidépresseur (Effexor) et d’un opioïde (Tramadol). Je pourrais écrire une chronique au complet pour vous parler des effets secondaires de ces médicaments et comment ils modifient votre vie de tous les jours.