Doug Ford se propose comme hôte d'un sommet des premiers ministres

THE CANADIAN PRESS/Chris Young

THE CANADIAN PRESS/Chris Young Doug Ford (photo d'archives)

Le Québec doit accueillir en juillet prochain la rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires, dans le cadre du Conseil de la fédération.

Durant la campagne électorale, le premier ministre Justin Trudeau a souvent pris à partie Doug Ford, faisant campagne contre le premier ministre ontarien, qui a limité les apparitions publiques et qui n’a pas fait campagne pour les conservateurs fédéraux.

M. Ford a déclaré que l’idée d’organiser une rencontre anticipée des premiers ministres avait été évoquée lors d’une conférence téléphonique, vendredi dernier, avec presque tous ses homologues. Il a ajouté que les premiers ministres avaient également discuté d’infrastructures, de dépenses en soins de santé et de la nécessité de forcer les libéraux fédéraux à respecter leurs engagements électoraux.

«Nous devons travailler ensemble», a déclaré M. Ford à propos des premiers ministres des provinces et des territoires. «Tous les premiers ministres avec lesquels (je me suis) entretenu ont pensé qu’il serait bien de se réunir (...) On doit aussi entendre les préoccupations des gens de l’Ouest.»

M. Ford a également déclaré qu’il était important d’écouter le Québec, d’autant plus que le Bloc québécois a remporté plus de sièges que tout autre parti dans cette province.

Une porte-parole du premier ministre Trudeau a déclaré que les Canadiens attendaient des élus de tous les niveaux de gouvernement qu’ils travaillent ensemble pour le pays.