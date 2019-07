Des Canadiens de renom font d'importants dons aux libéraux et aux conservateurs

OTTAWA — Le président du conseil d’administration de Bombardier, un descendant de la famille Rotman, le président d’une grande compagnie d’électricité — tous ces Canadiens de renom ont donné autant d’argent que permis, ou presque, à la fois aux libéraux et aux conservateurs en 2018.

Selon l’analyse de documents publics d’Élections Canada par La Presse canadienne, ils font partie des 20 Canadiens qui ont donné de façon substantielle aux deux partis l’an dernier. De tels dons sont parfaitement légaux: une personne peut donner à tous les partis politiques si elle le souhaite. Mais ils sont inhabituels.

Les rapports annuels de l’année dernière soumis par les deux partis ont été comparés par noms et par codes postaux afin de trouver des personnes ayant versé au moins 90 pour cent du montant maximal permis, qui était alors de 1575 $. Les noms figurant dans les déclarations des deux partis, mais associés à des codes postaux différents ont été exclus.

La liste qui en résulte inclut plusieurs noms de la haute société du Canada, y compris de nombreux dirigeants d’entreprise, des officiers de l’Ordre du Canada et des personnes ayant des bâtiments à leur nom.

On y retrouve Blake Goldring et Amy Kaiser, le premier un officier de l’Ordre du Canada et président exécutif d’AGF Management, la deuxième une ancienne présidente de la fondation de l’hôpital SickKids et professeure à l’Université de Toronto.

Il y a aussi David Cornhill, l’ancien président d’AltaGas; Gordon Rawlinson, propriétaire de la radio Rawlco basée en Saskatchewan (son épouse est aussi sur la liste), et Donald K. Johnson, un investisseur qui est également membre de l’Ordre du Canada.

Ajoutez à ceux-ci Pierre Beaudoin (Bombardier), Kenneth Rotman (Clairvest Group), James Temerty (Northland Power) et plusieurs autres.