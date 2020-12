Le «New York Post» qualifie les actions de Trump de «coup d'État antidémocratique»

Le New York Post, presque toujours favorable à Donald Trump, a publié dimanche un éditorial surprenant et cinglant à l’endroit du président américain. Le quotidien critique le président américain pour sa tentative de «coup d’État» en attaquant une élection démocratique légitime – et l’enjoint à se remettre au travail.

«Monsieur le président, il est temps de mettre fin à cette sombre mascarade», peut-on lire au début de l’éditorial du tabloïd américain, propriété d’un allié de la droite de Trump, Rupert Murdoch.

«Nous sommes à une semaine d’un moment extrêmement important pour les quatre prochaines années de notre pays», sur lequel il devrait se concentrer, poursuit l’éditorial, faisant référence au second tour des élections sénatoriales en Géorgie, le 5 janvier prochain.

«Malheureusement, vous êtes obsédé par le lendemain, le 6 janvier, lorsque le Congrès, dans une action pro forma, certifiera le vote du collège électoral. Vous avez tweeté que tant que les républicains ont du courage, ils peuvent renverser les résultats et vous donner quatre ans de plus au pouvoir. En d’autres termes, vous encouragez un coup d’État non démocratique», a insisté le New York Post.

«Vous aviez parfaitement le droit d’enquêter sur les élections», a ajouté l’éditorial. «Mais soyons clairs: ces efforts n’ont rien prouvé.»

Le journal a critiqué l’avocate marginale de Trump, Sidney Powell, qui conteste les résultats des élections devant les tribunaux, la décrivant comme «une personne cinglée». La suggestion de l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, d’utiliser «la loi martiale» pour garder le président dans la Maison-Blanche équivaut à «une trahison», a écrit le Post. «C’est honteux.»

Le Post a exhorté Trump à mettre de côté sa mascarade sur le résultat de l’élection présidentielle et à se concentrer plutôt sur les élections sénatoriales en Géorgie, qui détermineront quel parti contrôlera le Sénat.

«Si la Géorgie tombe... vous laisserez votre parti loin du pouvoir», prévient l’éditorial. «Les démocrates essaieront de vous décrire comme une aberration d’un mandat et, franchement, vous les aidez à le faire: le Roi Lear de Mar-a-Lago, pestant contre la corruption dans le monde.»

Il a conclu: «Si vous insistez pour passer vos derniers jours au travail à menacer de tout brûler, ce sera ainsi qu’on se souviendra de vous. Pas en tant que révolutionnaire, mais en tant qu’anarchiste qui tient l’allumette.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.