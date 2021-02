Donald Trump aurait offert à Kim Jong-un un vol sur le Air Force One

L’ancien président des États-Unis Donald Trump aurait fait une offre inhabituelle au dictateur nord-coréen Kim Jong-un lors de leur sommet de 2019 à Hanoï au Vietnam.

«Le président Trump a proposé à Kim de rentrer chez lui sur Air Force One», a déclaré à la BBC Matthew Pottinger, l’expert des questions sur l’Asie dans le Conseil de sécurité nationale de Trump.

Ce qui rend la situation encore plus étrange, c’est le fait que les pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord au sujet du programme nucléaire de Pyongyang avaient alors échoué. Pourtant, alors qu’il partait, Trump a offert à Kim un vol gratuit à bord de l’avion le plus célèbre – et le plus sécuritaire – du monde.

«Le président savait que Kim était arrivé en train dans un trajet de plusieurs jours à travers la Chine jusqu’à Hanoï. Le président a dit: “Je peux vous ramener à la maison en deux heures si vous le souhaitez”» a déclaré Pottinger. «Kim a refusé.»

Selon la BBC, les conseillers de Trump ont été «stupéfaits» d’entendre cette offre.

Lisez l’article complet ici.