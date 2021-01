Après la certification de l'élection de Biden, Trump promet une transition ordonnée

Le président américain, Donald Trump, a admis tôt jeudi, après la certification par le Congrès de l’élection de Joe Biden à la Maison-Blanche, que sa présidence touchait à sa fin et a promis une “transition ordonnée”.

“Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l’élection, et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier”, a-t-il écrit dans un communiqué. “Cela représente la fin de l’un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n’est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l’Amérique”, a ajouté le républicain.

Le Congrès américain a officiellement confirmé dans la nuit de jeudi la victoire aux élections présidentielles de Biden au collège électoral, écartant ainsi les objections de certains républicains après que des partisans du président Donald Trump eurent pris d’assaut le Capitole, mercredi après-midi.

Plus tôt dans la nuit, les sénateurs avaient voté à 92 contre 7 pour faire dérailler la tentative de quelques républicains de renverser le soutien de la Pennsylvanie au candidat Biden, du Parti démocrate.

Après ce vote sur la Pennsylvanie, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu’il pensait qu’aucun vote des autres États ne serait contesté. Cela pavait donc la voie à la certification officielle par le Congrès de la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles, qui a été annoncée peu après 3h30.

Au cours d’une longue journée de mercredi dominée par un assaut du Capitole qui s’est soldé par la mort de quatre personnes, c’était le deuxième État pour lequel un groupe de républicains tentait et échouait de renverser la volonté des électeurs.

Certains législateurs du Parti républicain ont soutenu les fausses affirmations du président Donald Trump selon lesquelles l’élection présidentielle était frauduleuse.

Avec La Presse canadienne