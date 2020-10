Il envisage même un deuxième meeting dès lundi en Pennsylvanie, autre Etat-clé qu’il doit remporter, comme lors de sa victoire-surprise en 2016, pour décrocher un nouveau mandat de quatre ans. Et ce, alors même que la multiplication des rassemblements, avec peu ou pas de distanciation physique et de masques dans le public, lui est reprochée de toutes parts.

Et ce n’est pas tout: Donald Trump a affirmé jeudi qu’il envisageait de participer à un meeting de campagne dès samedi en Floride , État-clé pour la présidentielle du 3 novembre. “Je pense que je vais essayer de faire un meeting de campagne samedi soir [...] probablement en Floride”, a ainsi dit sur Fox News le chef d’Etat, dont la voix était par moments enrouée.

Une première interview décousue sur Fox Business

Peu auparavant, son médecin avait ouvert la porte à son retour à des activités publiques samedi, affirmant que le président avait “globalement extrêmement bien réagi au traitement” contre la COVID-19.

Cette journée de samedi marquera le dixième jour depuis que le milliardaire républicain a été testé positif, et “sur la base de la trajectoire des diagnostics avancés que l’équipe mène, je m’attends à ce que le président puisse reprendre ses activités publiques à ce moment-là sans risque”, a affirmé le médecin de la Maison-Blanche Sean Conley, sans indiquer s’il avait été testé négatif.

Hospitalisé vendredi soir, il était rentré trois jours plus tard, dans une mise une scène théâtrale, à la Maison-Blanche.

Après plusieurs vidéos débridées postées sur son compte Twitter, Donald Trump avait donné jeudi matin son premier entretien depuis ce diagnostic.

Une interview décousue de plus d’une heure sur Fox Business, dans laquelle il avait, entre autres, qualifié de “monstre” la démocrate Kamala Harris, de “déficient intellectuellement” Joe Biden, mais aussi, de manière très inhabituelle, pris à partie deux de ses ministres les plus loyaux, Mike Pompeo et Bill Barr.

Avec Agence France-Presse

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.