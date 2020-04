Donald Trump discutent avec les commissaires des ligues nord-américaines

La Maison-Blanche a indiqué que le président Donald Trump a discuté avec les représentants des principales ligues sportives du pays et leur a dit que «de nombreux clubs et joueurs font du bon boulot» afin d’aider leur communauté et leurs partisans qui traversent des temps difficiles à cause du coronavirus.

La NBA, la LNH, la NFL et le Baseball majeur étaient tous représentés par leur commissaire — respectivement Adam Silver, Gary Bettman, Roger Goodell et Rob Manfred.

La COVID-19 a entraîné l’interruption totale des activités sportives aux États-Unis. La LNH et la NBA ont interrompu leurs activités pour une période indéterminée, alors que les Ligues majeures de baseball ont repoussé le début de leur calendrier régulier.

Le tournoi de basketball universitaire américain a aussi été annulé, ainsi que d’autres sports universitaires estivaux tels que le baseball, le softball, la crosse et l’athlétisme.