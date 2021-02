Don d'organes: une patiente décède après avoir reçu des poumons infectés par la COVID

Une femme du Michigan, aux États-Unis, a contracté la COVID-19 et est décédée l’automne dernier après avoir reçu une transplantation pulmonaire bilatérale, ont déclaré des médecins. Les organes ont été infectés par le coronavirus, même si la donneuse a initialement reçu un résultat négatif au test et n’a montré aucun signe de maladie.

Il semble qu’il s’agisse du premier cas américain confirmé de transmission de donneur à receveur du SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, selon une étude publiée plus tôt ce mois-ci dans l’American Journal of Transplantation.

«Nous n’aurions absolument pas utilisé les poumons si nous avions eu un résultat positif au test de la COVID-19», s’est défendu le Dr Daniel Kaul, directeur du service des transplantations infectieuses de Michigan Medicine et co-auteur de l’étude, à Kaiser Health News. «Tout le dépistage que nous faisons normalement et que nous pouvons faire, nous l’avons fait.»

Des prélèvement faits dans la gorge et le nez de la donneuse d’organes ― une femme décédée des suites d’une grave lésion cérébrale dans un accident de voiture ― se sont avérés négatifs à la suite du test de détection du virus. Ces échantillons sont prélevés de manière systématique, à la fois sur les donneurs et les receveurs d’organes, et subissent en tout temps le test de dépistage pour l’infection.

La femme qui a reçu la greffe était une patiente de l’hôpital universitaire d’Ann Arbor souffrant d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Elle a obtenu des résultats négatifs relativement à la COVID-19 plusieurs heures avant la transplantation.

Trois jours après la chirurgie, la patiente a développé une fièvre qui s’aggravait, avait une pression artérielle basse et des problèmes respiratoires. Les médecins ont décidé de prélever des échantillons dans le nez et la gorge de la patiente ainsi que dans son système respiratoire inférieur pour vérifier si elle avait la COVID-19, après qu’elle a développé un choc septique et des problèmes cardiaques. Les échantillons du nez et de la gorge se sont avérés négatifs, mais celui des voies respiratoires inférieures, lui, a été déclaré positif.