Dominique Chaloult quittera Radio-Canada à l'automne

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult, a annoncé mercredi qu’elle quittera la société d’État l’automne prochain.

Elle affirme que sa décision est motivée par un désir de consacrer plus de temps à sa famille. Elle travaillera désormais à son compte à titre de consultante.

Depuis son arrivée en poste comme directrice générale en janvier 2015, Dominique Chaloult aura présidé au lancement de plus de 125 émissions Ici Télé, Ici ARTV, Ici Explora et Ici TOU.TV.

Le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, a déclaré par communiqué que «Dominique a vraiment donné une nouvelle lancée à notre télévision».

«Entourée de son équipe, elle a réussi à positionner avec succès l’offre télé de Radio-Canada dans un marché en pleine évolution. Je côtoie Dominique depuis de nombreuses années et j’ai toujours admiré son leadership, son énergie et sa passion pour son métier. Femme de tête et de coeur, elle laisse sa marque dans l’industrie et à Radio-Canada», a-t-il indiqué.

Dominique Chaloult estime pour sa part qu’avec son équipe, elle a relevé le pari d’offrir une télé «à la fois distinctive et rassembleuse».

«Nous avons prouvé qu’une télévision publique avait encore sa pertinence aujourd’hui. Je suis extrêmement fière de ce que nous avons accompli.»

Un processus de sélection pour identifier la personne qui succédera à Dominique Chaloult a été lancé.