COVID-19: Dominique Anglade s'isole volontairement

Dans un message publié par Twitter lundi midi, Mme Anglade a indiqué que sa fille ne se sentait pas bien dimanche et que lundi, elle avait de la toux.

Hier soir, ma petite de 8 ans ne se sentait pas trop bien. Ce matin, avec une toux présente, on a préféré ne pas prendre de risques. Je vais donc aller la faire tester pour la COVID-19 de même que moi-même. Je serai en isolement préventif jusqu’à l’obtention du résultat. (1/2)

«On a préféré ne pas prendre de risques, a-t-elle écrit. Je vais donc aller la faire tester (...) de même que moi-même. (...) Ceci signifie que malheureusement, je ne serai pas présente physiquement à l’Assemblée nationale.»

En attendant le résultat, elle se place donc en quarantaine et espère revenir le plus rapidement possible si le résultat est négatif.

«À ma connaissance, nous n’avons pas été en contact avec des gens porteurs du virus», a précisé Mme Anglade.