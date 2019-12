QUÉBEC — Une motion sur les 10 ans du tremblement de terre en Haïti à l’Assemblée nationale a fait pleurer plusieurs élus, jeudi.

La députée libérale Dominique Anglade, d’origine haïtienne, a raconté comment elle avait appris la mort de ses parents dans le séisme du 12 janvier 2010. Sans nouvelles depuis 24 heures, c’est finalement sa soeur qui arrive à l’appeler.

«Elle est incapable de me dire qui est décédé, elle est seulement capable de me dire qui est vivant, a-t-elle relaté. Elle me dit, untel a survécu, untel a survécu. Et je dis: “papa et maman?”. C’est à ce moment-là que je comprends que j’ai perdu, d’un coup, mon père, ma mère, mon oncle et mon cousin.»