Un autre joueur québécois se manifeste pour acquérir Transat A.T.

Malgré des résultats décevants en 2018 — dont une perte ajustée de 24,5 millions $ — Transat A. T. poursuit son virage dans le but de mettre sur pied un réseau d’hôtels sur les plages des destinations soleil, dans l’espoir de mieux positionner l’entreprise, à compter de 2021-2022, face à la concurrence accrue de rivales comme Air Canada Rouge, Vacances WestJet et Sunwing.

Sur son site web, FNC Capital dit lever des fonds pour «pour prêter et investir avec l’équipe de direction afin d’acheter le contrôle de leur entreprise» dans le cadre de transactions dont le prix oscille généralement entre 5 millions $ et 200 millions $.

Âgé de 71 ans, Jean-Marc Eustache est aux commandes de l’entreprise depuis qu’elle a vu le jour, en 1987. Le plan de succession est déjà en place, puisque c’est la chef de l’exploitation, Annick Guérard, qui doit prendre sa place.

L’intérêt à l’égard de Transat A.T. — qui compte quelque 5000 employés — fait en sorte que la facture sera plus salée afin d’acquérir l’entreprise.

Vendredi après-midi, à la Bourse de Toronto, l’action de l’entreprise prenait 46 cents, ou 4,95 pour cent, pour se négocier à 9,75 $, ce qui correspondait à une valeur boursière d’environ 367 millions $ — soit une augmentation d’environ 150 millions $ depuis la confirmation de la tenue de pourparlers entourant une potentielle vente.

Les deux principaux actionnaires de Transat A.T. sont la firme Letko, Brosseau et associés et le Fonds de solidarité FTQ, qui détiennent des participations respectives de 18,14 pour cent et de 11,58 pour cent.