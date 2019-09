Dominic Barton, nouvel ambassadeur du Canada en Chine

OTTAWA — Le gouvernement de Justin Trudeau vient de nommer son nouvel ambassadeur en Chine.

Dominic Barton apportera à son nouveau poste les qualités d’un consultant en affaires avisé et expérimenté, avec une compréhension pointue de la manière de faire avancer des dossiers et de conclure des transactions avantageuses.

Le succès de M. Barton dans son nouvel emploi sera mesuré par sa capacité à négocier une transaction bien particulière: persuader les dirigeants communistes de Pékin de libérer les Canadiens emprisonnés Michael Kovrig et Michael Spavor.

S’il y parvient, il aura en grande partie réussi sa tâche la plus imposante: aider à rétablir les relations diplomatiques et économiques du Canada avec la Chine. En décembre, le Canada a arrêté Meng Wanzhou, dirigeante de Huawei, à la suite d’une demande d’extradition présentée par les États-Unis. Quelques jours plus tard, la Chine a emprisonné M. Kovrig, un ancien diplomate canadien, et M. Spavor, un entrepreneur.

La Chine les accuse d’avoir porté atteinte à la sécurité nationale et les empêche d’avoir accès à des avocats ou à leur famille, tout en ne les ayant pas encore mis en accusation formellement. Ces actions sont largement perçues comme une mesure de représailles après l’arrestation de Mme Meng, qui a été libérée sous caution et réside à Vancouver. Des responsables canadiens ont rencontré MM. Kovrig et Spavor 11 fois depuis leur arrestation en décembre.

Le poste d’ambassadeur est vacant depuis le mois de janvier, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a congédié l’ancien ministre John McCallum à la suite de plusieurs commentaires publics rompant avec la ligne de conduite du gouvernement.

M. Trudeau et ses ministres ont souvent qualifié d’arbitraire l’incarcération de MM. Kovrig et Spavor et ont rallié le soutien de plusieurs dizaines de pays, dont les États-Unis, dans ce dossier. Cette coalition a provoqué la colère de la Chine, qui a interdit les importations de canola canadien et bloqué l’entrée d’autres produits agricoles.

Freeland se fait rassurante

Ainsi entre en jeu M. Barton, fort d’un curriculum vitae qui comprend notamment le rôle de directeur général mondial de l’influente firme de consultants McKinsey & Co, la direction du conseil consultatif économique du gouvernement Trudeau et sa participation au comité consultatif sur la fonction publique de l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper.

M. Barton a noué des liens étroits en Asie. Il a vécu et travaillé en Corée du Sud et à Shanghai, la capitale chinoise des affaires. Il a siégé à la Fondation Asie Pacifique du Canada et est inscrit à titre de professeur auxiliaire à l’Université Tsinghua de Pékin.

Ces liens ont également suscité des manchettes controversées, notamment une enquête poussée du «New York Times» en décembre intitulée: «Comment McKinsey a aidé à relever la stature de gouvernements autoritaires». L’histoire décrivait, entre autres, comment la firme McKinsey avait organisé une retraite somptueuse en 2018 dans l’ouest de la Chine, à une courte distance en voiture de l’endroit où une grande prison avait été construite pour détenir des Ouïghours musulmans. Les Nations unies ont appelé la Chine à mettre fin à la vague de répression qui a conduit à la détention d’environ un million de Ouïghours.