«Mont tétons», un documentaire sur le cancer du sein signé Anick Lemay

Anick Lemay fera de nouveau oeuvre utile cet automne en proposant le documentaire Mont tétons: un guide de survie.

Ce film d’une heure - réalisé par Anick Lemay elle-même - est consacré au parcours de cinq femmes atteintes du cancer du sein, chacune se trouvant à un stade différent de la maladie.

Le film parlera de leur cheminement à travers cette réalité qui s’est imposée subitement dans leur vie, faisant passer le spectateur par les étapes du diagnostic, des tests préopératoires, de l’opération, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la reconstruction mammaire.

«Cinq femmes d’âges et de diagnostics différents. Cinq femmes qui se rencontreront toutes à la fin du film. Cinq ‘Iron Femmes’ que j’aurai l’humble chance d’accompagner tout au long de ce périple obligé et vers leur but ultime : la santé et des seins portés fièrement qui reflètent le chemin parcouru. Je les aime déjà!», a déclaré Anick Lemay par voie de communiqué.

En avril dernier, Anick Lemay lançait également le livre Le gouffre lumineux, qui rassemblait les billets qu’elle a écrits au cours de la dernière année pour le magazine Urbania, dans lesquels elle partageait de façon franche et émouvante son histoire et ses pensées entourant son diagnostic de cancer du sein et sa double mastectomie.

«Après avoir touché les Québécois droit au cœur avec ses chroniques coup de poing, Anick Lemay inspire maintenant les téléspectateurs de Moi et Cie par ce documentaire émouvant où la résilience est abordée avec franchise et même humour», a déclaré pour sa part Suzane Landry, directrice principale, Chaînes et programmation.

Mont tétons: un guide de survie sera diffusé cet automne, sur les ondes de Moi et Cie.