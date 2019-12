Le Doc Mailloux et Rima Elkouri enterrent la hache de guerre

Empêtrés dans une saga judiciaire depuis avril 2016, le psychiatre Pierre Mailloux et la chroniqueuse Rima Elkouri, de La Presse, ont finalement trouvé un terrain d’entente et abandonné leurs poursuites respectives.

Le litige entre le Doc Mailloux et la chroniqueuse a débuté en avril 2016, lorsque le psychiatre a intenté une poursuite pour diffamation contre La Presse et sa journaliste.

Il alléguait que Mme Elkouri l’avait accusé d’être «raciste» dans sa chronique du 12 avril 2016, intitulée Le cercle de feu.

«Le raciste, c’est bien connu, c’est toujours l’autre. Moi, j’ai un ami marocain. Et le Doc Mailloux a un ami et un demi-frère noir, il n’est donc pas raciste non plus. Et Trump ? Sa femme Melania, elle-même immigrée, nous assure qu’il n’est pas raciste... Pas sexiste non plus, car, voyez-vous, sa femme est une femme», écrivait Mme Elkouri. Il s’agit du seul passage de la chronique qui mentionne le Doc Mailloux.

Une entente confidentielle

Quelques mois plus tard, le quotidien et le psychiatre en étaient parvenus à une entente à l’amiable, qui devait demeurer confidentielle.

En vertu de cette entente, le quotidien acceptait de verser un montant à Pierre Mailloux « à titre de remboursement des frais engagés [par lui] pour les fins de la présente cause et dans le but de terminer la poursuite du présent litige ainsi que prévenir toute contestation à naître découlant des faits mentionnés dans ces procédures […] ».

Toutefois, le Doc Mailloux a eu une interprétation toute autre de l’arrangement lorsqu’il a pris le micro pour en parler le 25 novembre 2016. Il a notamment affirmé que La Presse l’avait «dédommagé» et qu’il avait obtenu des «excuses» pour les propos tenus dans la chronique de Mme Elkouri.