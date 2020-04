Djokovic assure être prêt à revoir sa position sur la vaccination

«Mais si cela devient obligatoire, je devrai décider de le faire ou non. C’est mon opinion actuellement, et je ne sais pas si cela va changer, mais cela influence vraiment ma profession.»

Djokovic et son épouse Jelena prônent la guérison naturelle et non la vaccination, et ont déclaré que, comme le reste du monde, il était «un peu confus».

«Je ne suis pas un expert, mais je veux avoir la possibilité de choisir ce qui convient le mieux à mon corps, a-t-il ajouté. Je garde l’esprit ouvert, et je continuerai à faire des recherches sur ce sujet, car il est important et nous affectera tous.»

L’éminent épidémiologiste serbe Predrag Kon, membre de l’équipe nationale de lutte contre la propagation du COVID-19, a déclaré que Djokovic n’aurait pas dû faire de déclarations anti-vaccination en raison de son énorme influence publique dans son pays natal des Balkans.

Djokovic a remporté les Internationaux d’Australie en janvier pour mériter son 17e titre en Grand Chelem en simple. Le circuit de l’ATP a suspendu ses activités en mars en raison de l’épidémie mondiale de virus.