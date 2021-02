Des dizaines de millions de vaccins seront produits dans des usines canadiennes

Le premier ministre du Canada a confirmé ce mardi matin que des dizaines de millions de doses de vaccins des entreprises Novavax et Precision NanoSystems pourront être produites directement au pays.

Les vaccins de Novavax seront produits dans une nouvelle installation de bioproduction du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), à Montréal. La construction de cette dernière devrait être complétée pour la fin de l’été, a annoncé Justin Trudeau en conférence de presse, précisant qu’un financement du gouvernement fédéral a permis d’accélérer les travaux.

L’usine sera alors en mesure de produire deux millions de doses par mois, une fois que Santé Canada aura certifié les installations.

Une autre usine, de l’entreprise Precision NanoSystems, sera construite à Vancouver. 240 millions de doses par année pourront y être produites, selon le premier ministre.

Justin Trudeau a également annoncé que VIDO-Intervac prévoit produire 40 millions de doses de vaccin par année, en citant l’appui financier offert par Ottawa à l’Université de Saskatchewan.

Il faudra bien sûr que les vaccins en question soient initialement approuvés par Santé Canada. Pour le moment, il est prévu que le vaccin de Novavax, entreprise établie au Maryland, recevra une approbation dans au moins deux mois.

L’incapacité du Canada à produire des vaccins contre la COVID-19 sur son territoire a laissé le pays à la merci des gouvernements étrangers, qui pourraient à tout moment fermer la porte aux exportations de vaccins jusqu’à ce que leur propre population soit vaccinée.

Ce risque est devenu de plus en plus réel cette semaine à mesure que de nouveaux contrôles des exportations de vaccins en Europe s’installent, mettant en péril l’approvisionnement complet du Canada en vaccins contre la COVID-19.

Toutes les doses des vaccins actuellement approuvés produits par Pfizer-BioNTech et Moderna sont fabriquées en Europe.

À ce jour, plus de 1,1 million de doses des vaccins de Moderna et Pfizer ont été livrées aux provinces et territoires, a indiqué Trudeau. Près de 87% de ces doses ont été administrées.

