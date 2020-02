Le groupe Divest McGill occupe un bâtiment en solidarité avec les Wet’suwet’en

Le coup d’éclat survient au lendemain d’une manifestation à l’angle des rues Sherbrooke Ouest et McGill College en solidarité avec les Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique. Lundi après-midi, une centaine de militants ont bloqué la circulation à l’intersection pendant quelques heures.

Ils exigent notamment que l’institution retire ses investissements de 6 M$ dans TC Energy, «puisqu’elle est responsable des raids violents sur les terres de la nation Wet’suwet’en dans le but de construire [le gazoduc] Coastal GasLink ».

La militante Catie Galbraith, membre de la Nation Chickasaw d’Oklahoma et étudiante à l’Université McGill, avait alors dit au HuffPost Québec que même si la question des changements climatiques et celles des droits des Autochtones sont «indissociables», «nous devrions avant tout parler de droits de la personnes et de droits autochtones», plutôt que de climat.

Divest McGill, qui réclame depuis plusieurs années que l’Université se départisse de tous ses placements dans l’industrie des hydrocarbures, se défend de surfer sur la vague du mouvement national en défense des droits des Autochtones pour faire valoir ses revendications climatiques.

Laura Doyle Péan, membre du groupe, affirme avoir reçu le feu vert de deux regroupements d’étudiants autochtones de l’Université pour organiser l’action de mardi au nom des Wet’suwet’en et des peuples autochtones.

«Les demandes qu’on souhaite mettre de l’avant aujourd’hui sont le respect de la souveraineté autochtone et le fait de ne pas investir dans des projets qui causent des torts et des violences aux Autochtones», a-t-elle assuré.

C’est une intervention de la Gendarmerie royale du Canada pour démanteler des barricades érigées par des Wet’suwet’en opposés au projet Coastal GasLink, le 6 février dernier, qui a déclenché la crise qui paralyse le pays depuis près de deux semaines.