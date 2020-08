L'Alliance pour la diversité dans le hockey veut reporter les matchs de ce soir

ASSOCIATED PRESS

Evander Kane, un attaquant des Sharks de San Jose, a annoncé que l’Alliance pour la diversité dans le hockey a officiellement demandé à la LNH de reporter les deux matchs au programme jeudi, un à Toronto et l’autre à Edmonton.

We the @TheOfficialHDA have formally requested the @NHL to suspend all playoff games today. We strongly feel this sends a clear message that human rights take priority over sports.

La LNH a présenté les trois rencontres au calendrier mercredi, dont deux ont commencé après que la NBA eut annoncé le report de ses trois parties éliminatoires, dans la foulée de protestations des joueurs au sujet de l’injustice sociale.

Le Baseball majeur et la Major League Soccer ont vu certains de leurs matchs reportés mercredi, mais pas tous. La WNBA, la ligue professionnelle de basketball féminin, a reporté les trois parties prévues mercredi.

L’Alliance pour la diversité dans le hockey a été créée plus tôt cette année par sept joueurs de la LNH, actuels et anciens, dans l’espoir «d’éliminer le racisme et l’intolérance au hockey».

Les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie doivent s’affronter jeudi soir à l’Aréna Scotiabank, à Toronto. Plus tard en soirée, les Canucks de Vancouver doivent croiser le fer avec les Golden Knights de Vegas, au Rogers Place, à Edmonton.

Ces deux séries sont égalité 1-1.

Dans la NBA...

Le match éliminatoire de la NBA devant opposer les Raptors de Toronto aux Celtics de Boston jeudi soir aurait été reporté dans la foulée d’une intervention policière qui a fait un blessé grave au cours du week-end aux États-Unis.

Cependant, les séries éliminatoires de la NBA devraient reprendre selon ce qu’a appris l’Associated Press de certaines sources.

Ces sources ont indiqué que la NBA a reporté les trois matchs éliminatoires qui devaient avoir lieu jeudi au complexe Walt Disney World Resort en Floride, dont celui des Raptors, le premier de leur série demi-finale de l’Association Est.

La NBA a également reporté trois parties mercredi à la suite de la décision des joueurs des Bucks de Milwaukee de ne pas se présenter sur le court pour jouer leur match contre le Magic d’Orlando.

La WNBA a reporté les matchs prévus à son calendrier jeudi, comme elle l’avait fait hier.

Les joueurs de la NBA dénoncent l’injustice sociale à la suite de l’intervention policière qui a mené à des coups de feu à l’endroit de Jacob Blake, un Afro-Américain du Wisconsin, au cours du week-end. La tragédie a eu lieu à Kenosha, une ville située à environ 105 kilomètres au sud de Milwaukee.

NFL: des entraînements annulés

Dans la NFL, les Cardinals de l’Arizona, les Bears de Chicago, les Broncos de Denver, les Packers de Green Bay, les Colts d’Indianapolis, les Jets de New York, les Titans du Tennessee et l’équipe de football de Washington ont choisi de ne pas tenir de séances d’entraînement jeudi.

″À la place, l’équipe va utiliser la journée pour discuter et travailler dans le but de provoquer un impact social permanent et d’amener des changements inspirants dans nos communautés”, ont fait savoir les dirigeants des Colts dans un message affiché sur Twitter.

Le demi offensif Melvin Gordon, des Broncos, a grandi à Kenosha. Gordon, des coéquipiers, des instructeurs et des membres du personnel se sont fait photographier et ont publié un message sur Twitter.

“Bien que la tragédie ait eu lieu à Kenosha, où a grandi Melvin Gordon, ça nous touche tous de très près”, peut-on lire dans le message.

“Dans les termes les plus clairs, nous condamnons la brutalité policière, la force excessive et ces actes de violence insensés qui ont causé tant de douleur. Il est temps de faire preuve de responsabilité et d’avoir une véritable réforme politique”, a-t-on ajouté.

À l’instar d’autres formations de la NFL, les Saints de La Nouvelle-Orléans se sont entraînés jeudi, mais les joueurs arboraient le nom de Blake sur le devant ou la couronne de leur casque, où se trouve habituellement leur nom pendant le camp d’entraînement.

Les Falcons d’Atlanta se sont également entraînés jeudi. Toutefois, l’entraîneur-chef Dan Quinn a indiqué qu’il parlerait avec ses joueurs, incluant le comité de justice sociale de l’équipe, plus tard jeudi.

L’entraîneur-chef Doug Marrone, des Jaguars de Jacksonville, a fait savoir que les joueurs et les instructeurs ont tenu une rencontre qui a duré plus de deux heures, jeudi matin, avant de décider de s’entraîner tel que prévu.

Les joueurs des Bills de Buffalo, des Ravens de Baltimore, des Browns de Cleveland, des Cowboys de Dallas, des Giants de New York, des Eagles de Philadelphie et des Steelers de Pittsburgh se sont également entraînés jeudi.

“Chaque personne a le choix de déterminer le niveau et à quel degré elle veut utiliser sa plateforme”, a fait remarquer le quart Ben Roethlisberger, des Steelers.

“Je crois que ce qui importe en ce moment est (...) d’écouter mes coéquipiers et amis Afro-Américains, même ceux qui ne jouent pas au football, afin de mieux comprendre et m’instruire”, a-t-il résumé.