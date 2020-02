«District 31»: la réponse qui tue

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

«Tu vas être papa», a tout simplement lancé Nancy au bout du fil, laissant sans voix et paralysant l’enquêteur sur sa chaise.

Il s’agit évidemment ici d’un autre chapitre de la vie de plus en plus compliquée de Bruno Gagné, qui a dû traverser sa part d’épreuves ayant menacé à la fois sa carrière et sa santé mentale au cours des derniers mois.

Luc Dionne a évidemment joué de finesse en attendant la veille de la Saint-Valentin pour nous servir ce moment clé sur un plateau d’argent. Qui plus est, l’auteur a attendu cinq semaines avant de passer à table, soit le temps nécessaire pour que le résultat d’un test de grossesse soit fiable à 100%.

Mais comme rien n’est jamais simple dans District 31, l’aperçu de l’épisode de lundi prochain a aussitôt laissé planer un doute, présentant un Bruno Gagné se tournant vers ses collègues pour affronter cette nouvelle tempête.

Ceci étant dit, nous sommes bien au fait de la tendance desdits aperçus à jouer avec les mots et les images pour leur donner un tout autre sens, et nous envoyer sur une fausse piste.

D’un autre côté, notre ami Bruno aurait bien du mal à défendre sa version des faits face à un test de paternité.

Plus tôt cette semaine, Geneviève Schmidt a annoncé qu’elle était de retour sur le plateau de tournage de la quotidienne, après une longue absence.

Nous pouvons donc parier que nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans ce dossier, et Bruno Gagné pas au bout de ses peines.

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d’ICI Télé.