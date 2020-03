«District 31»: les tournages ne sont pas interrompus

Il ne reste plus que cinq semaines à la quatrième saison de District 31. Cela veut dire que les tournages de la toujours très populaire quotidienne ne sont pas encore terminés, ce qui représente un problème considérant les mesures adoptées pour freiner la propagation de la COVID-19.

En entrevue avec le site Showbizz.net, le producteur Michel Trudeau a tenu à rassurer les fans qui, en temps d’isolement volontaire, auront bien besoin de leur dose quotidienne de Patrick Bissonnette, de Stéphane Pouliot, de Daniel Chiasson, et cie.

«Pour l’instant, on continue. On suit les directives du ministère de la Santé, du Dr Arruda et du ministère du Travail, Jusqu’ici, notre petite usine n’a pas à être fermée. On finit le tournage vendredi le 27 mars, dans 9 jours», a-t-il déclaré.

Vous n’aurez donc pas à attendre plus longtemps pour savoir ce qui adviendra de Nancy Riopelle et de sa possible grossesse fantôme d’ici la grande finale qui, comme le veut la tradition, devrait réserver un autre revirement inattendu.

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d’ICI Télé.