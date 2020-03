«District 31»: Sébastien Delorme revient sur sa première expérience de tournage avec son fils

Dans un extrait inédit de la plus récente saison des Enfants de la télé, présenté ce mercredi 25 mars dans le cadre de l’émission spéciale Jamais vu, le comédien Sébastien Delorme est revenu sur sa première expérience de tournage avec son fils, Thomas Delorme, sur le plateau de District 31.

Dans la quotidienne, les deux comédiens interprétaient un autre duo père-fils, Thomas jouant le rôle d’Olivier, le fils du sergent-détective Stéphane Pouliot, dont ce dernier a appris l’existence alors qu’il était déjà adolescent.

«J’étais tellement plus nerveux que lui! C’était épouvantable comment j’étais nerveux [...] C’est moi qui bafouillais cette journée-là», a déclaré Sébastien Delorme, visiblement très fier de la prestation de sa progéniture.

Le principal intéressé a ensuite révélé qu’il avait jadis écrit un message tout sauf subtil à l’auteur Luc Dionne pour lui suggérer de considérer son fils pour le rôle.

Suggestion dont la production a évidemment pris bonne note, mais dont elle s’est tout de même amusée à cacher la décision finale au comédien. Même Thomas Delorme s’est prêté au jeu, prétendant pendant un bon moment qu’il n’avait pas obtenu le rôle.

«Ils l’ont casté sans me le dire. Ils ont essayé de me faire croire que ce n’était pas lui finalement qui allait le jouer. Et effectivement, c’est lui qui s’est pointé pour la première journée. C’est des très beaux moments», a confié Sébastien Delorme.

«J’ai une fille qui s’en vient, je sais pas ce qui va arriver avec elle, mais peut-être que! On ne sait jamais!»

Après un hommage particulièrement senti à l’animateur André Robitaille orchestré à son insu pour souligner ses trente années de carrière, ce dernier et sa fidèle complice Édith Cochrane ont confirmé que Les enfants de la télé serait de retour l’automne prochain pour une onzième saison, sur les ondes d’ICI Télé.