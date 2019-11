«District 31»: l'une des scènes les plus dures de la série?

Luc Dionne s’est assuré que nous passions tous un très mauvais début de soirée, ce jeudi 31 octobre, avec une dernière séquence pour le moins troublante d’un épisode jusque-là un peu trop tranquille de District 31.

Il ne semble plus y avoir de limites aux coups que devront encaisser les enquêteurs et les membres du personnel du 31 cette saison. Les attaques viennent de partout, les faiblesses sont exposées, et la situation ne semble pas près de s’améliorer.

Nous l’avons dit et nous le répétons : décidément, quand plus rien ne va...