«District 31»: un retour des Fêtes intense (et le mot est faible)

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

La semaine démarrera en trombe, ce lundi 6 janvier, alors que le 31 sera chamboulé par l’arrestation de Nick Romano (Mathieu Baron) pour le meurtre de Joe Bocassini (Dom Fiore).

Évidemment, le sergent-détective défendra son intégrité en jouant la carte de l’incrédulité et en tentant de persuader ses «anciens» collègues que leur attention n’est pas dirigée vers la bonne cible.

L’épisode se démarque également par sa réalisation et son montage très efficaces, se déroulant sur une période de temps beaucoup plus restreinte qu’à l’habitude (une soirée), et utilisant à la perfection les nombreux mouvements à l’intérieur du poste et les affrontements tendus pour créer et maintenir une forte intensité dramatique du début à la fin.

Nous vous conseillons également d’attacher votre tuque avec de la broche avant de visionner l’épisode du jeudi 9 janvier, assurément l’un des plus stressants depuis longtemps, peut-être même depuis le dernier épisode de la troisième saison.

Nous ne révélerons évidemment pas trop de détails pour ne pas gâcher votre plaisir.

Mais à tous ceux pour qui la tension est devenue insoutenable, voici ce qui vous attend:

- La guerre sera officiellement déclarée entre Patrick Bissonnette (Vincent-Guillaume Otis) et Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette).

- Daniel Chiasson (Gildor Roy) craindra le pire (ou presque) pour certains de ses sergents-détectives.

- L’avocate Véronique Lenoir (Catherine De Léan) deviendra votre nouvelle idole l’espace d’une séquence – même si cette dernière a visiblement bien des secrets qu’elle ne désire pas dévoiler.

- Au bout du rouleau, Bruno Gagné (Michel Charette) remettra sa carrière en question…

- … Mais une situation d’urgence obligera l’enquêteur à se remettre en selle, tandis que l’état-major du SPGM craindra que l’histoire récente (à l’origine de pratiquement tous les problèmes du 31) ne se reproduise.

- Une mort suspecte viendra troubler la fête d’anniversaire de Noélie St-Hilaire (Catherine St-Laurent).

Bonne deuxième moitié de saison!

District 31 est diffusée du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes d’ICI Télé.